Близько 20 300 військових і понад 2 000 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії

З початку повномасштабної війни Росії проти України противник втратив близько 20 300 військовослужбовців убитими. Також знищено понад 2 000 бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили російський безпілотник в Донецькій області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.