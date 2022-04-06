Близько 18600 осіб і майже 100 безпілотників: Генштаб розповів про втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові втратили близько 18600 чоловік особового складу. Також Збройним силам України вдалося знищити майже 100 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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