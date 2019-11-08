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Близько 160 тис. клієнтів "Дніпрогазу" користуються "Особистим кабінетом"

Новини » Енергетика     08.11.2019 - 16:58
Близько 160 тис. клієнтів "Дніпрогазу" користуються "Особистим кабінетом"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Впродовж 2019 року кількість зареєстрованих клієнтів збільшилась на 22 тис.

З початку року понад 22 тис. споживачів АТ "Дніпрогаз" зареєстрували "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. Загальна кількість користувачів онлайн-сервісом складає 160 тис., що становить 40% від загальної кількості клієнтів компанії. Про це повідомляє прес-служба "Дніпрогазу".

"Вже 160 тис. мешканців Дніпра та Дніпровського району користуються "особистим кабінетом" на сайті 104.ua. Клієнти "Дніпрогазу" продовжують досить активно долучатись до використання дистанційного онлайн-сервісу для споживачів газу", - йдеться у повідомленні.

Впродовж 2019 року кількість зареєстрованих клієнтів збільшилась на 22 тис. Сервіс використовується для контролю балансу особового рахунку, здійснення онлайн-оплати за спожитий газ, отримання інформаційної підтримки щодо послуг з розподілу та передачі показань лічильників.

"Ми фіксуємо постійне збільшення кількості нових реєстрацій на сайті 104.ua, - говорить начальник управління клієнтського сервісу АТ "Дніпрогаз" Марина Коваленко. – Щомісяця в середньому близько 2,5 тис. дніпрян долучаються до користування сервісом, що підтверджує його зручність та корисність".

У прес-службі зазначили, що спеціалісти "Дніпрогазу" постійно працюють над розширенням спектру зручних послуг для споживачів газу. Серед нових сервісів – чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільні додатки 104 Mobile та 104 Mobile Light, які розроблені для мобільних пристроїв на операційних системах Android та iOS 11 або вище.

Популярним каналом комунікації зі спеціалістами газової компанії залишаються телефонні звернення. Для передачі показань лічильників до операторів Контакт-центру у 2019 році звернулось 168,4 тис. споживачів газу, понад 190 тис. дніпрян скористалися сервісом передачі SMS на короткий номер 7104. Решта споживачів надали перевагу використанню автовідповідача IVR, чат-боту 7104ua та електронної пошти. Цими каналами скористались 41,3 тис., 11 тис. та 3,6 тис. клієнтів відповідно", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що згідно до вимог Кодексу ГРМ побутові споживачі мають щомісяця з 1 по 5 число включно повідомляти газовій компанії обсяг фактично використаного природного газу. "Своєчасне надання фактичних обсягів спожитого блакитного палива за допомогою електронних сервісів АТ "Дніпрогаз" допоможе уникнути розбіжностей у розрахунках із газопостачальною компанією", - йдеться у повідомленні.

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