В Україні близько 140 тис. громадян щороку вперше дізнаються про виявлений у них рак

Ілюстративне фото (УНІАН)

Близько 1 млн людей хворих на рак пройшли лікування і знаходяться в реміссії

Близько 140 тисяч українців щороку дізнаються про наявні у них онкологічні захворювання, а близько 1 млн - знаходиться в ремісії після успішного лікування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал".

Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям вчасно проходити профілактичні огляди у сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, який при виявленні певних відхилень направить до вузькопрофільних спеціалістів. Крім того, з липня 2019 року почне працювати програма "Безкоштовна діагностика", по якій можна пройти 54 діагностичних і лікувальних послуги при наявності направлення сімейного лікаря.

Зараз в Україні є 30 медичних онкологічних установ, ведуться планові закупівлі ліків для профілактики і лікування ракових захворювань, оптимізуються процеси лікування. Слід зазначити, що трансформація онкологічної допомоги з системними змінами в установах запланована на 2020 рік.

Раніше повідомлялося, що Мінстерство охорони здоров'я України прийняло рішення про додаткове фінансування програми державних закупівель ліків за напрямом “Доросла онкологія”.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки" на 100% безкоштовно або доплативши невелику різницю.