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На окраине Киева раздаются взрывы: стало известно, в чем причина

Фото: на окраине Киева сегодня слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве на окраине города сегодня, 28 декабря раздаются взрывы. Жителей предупреждают о проходящем в области разминировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.

"Звуки взрывов на северной окраине столицы - работа наших разминировщиков. Сегодня в Вышгороде проводят обучение саперов. Бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах будут раздаваться звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В свою очередь местные жители призвали сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, вчера, 27 декабря жители Киевской области слышали взрывы из-за проведения учений для саперов в одном из районов.

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КиевВзрыввоздушная тревога