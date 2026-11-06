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"ОКО ЗА ОКО. Дронопад": ОККО передала полмиллиарда гривен на защиту неба

11:45 06.11.2026 Пт
3 мин
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aimg Юлия Бойко
ОККО аккумулировала 500 млн грн для борьбы с дронами (фото: пресс-служба)

Сеть АЗК ОККО аккумулировала 500 млн грн в рамках четвертой совместной с фондом "Вернись живым" инициативы "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" для борьбы с вражескими беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Партнеры продолжают комплексно снабжать военные подразделения необходимой техникой и усиливают поддержку разработки новых технологических решений для противодействия реактивным ударным дронам.

"Полмиллиарда гривен на защиту украинского неба - это наш общий результат. Спасибо каждому водителю, который выбирает PULLS на ОККО, и тем самым поддерживает "Дронопад". Мы будем и дальше объединять усилия, чтобы помогать нашим защитникам сбивать еще больше вражеских дронов", - отмечает Василий Дмитрив, вице-президент по маркетингу и развитию ОККО.

Четвертая волна инициативы "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" продолжается с марта 2025 года. В ее пределах ОККО и фонд "Вернись живым" обеспечивают военных FPV-дронами-перехватчиками и необходимым сопутствующим оборудованием - транспортом, средствами связи, антеннами и усилителями сигнала. Это помогает подразделениям выявлять и уничтожать вражеские разведывательные и ударные БПЛА.

В то же время партнеры расширяют поддержку и в направлении противодействия реактивным дронам. В октябре в рамках проекта военным передали 80 дронов-перехватчиков нового поколения за 13,6 млн грн, закупленных благодаря донату от ОККО. Их будут испытывать в боевых условиях, чтобы оценить эффективность различных образцов и определить перспективные решения для дальнейшего усовершенствования и масштабирования.

"ОККО – один из крупнейших партнеров проекта "Дронопад". С их поддержкой мы прошли путь от точечного перехвата разведывательных дронов до системного уничтожения вражеских ударных БПЛА. А теперь совместно помогаем войску найти технологические решения противодействия реактивным дронам", – рассказывает Олег Карпенко, заместитель директора Фонда "Вернись живым".

Присоединиться к "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" можно, заправляясь горючим PULLS на АЗК ОККО: с каждого литра этого горючего компания направляет 1 гривну на проект. Также поддержать инициативу можно, перечислив баллы в приложении Fishka.

Всего с начала полномасштабного вторжения ОККО направила более 4,6 млрд грн в поддержку Сил обороны Украины и восстановление страны.

Что известно об инициативе

ОКО ЗА ОКО - это совместная инициатива фонда "Вернись живым" и сети АЗК OKKO, которая помогает обеспечивать потребности ВСУ в оружии и технике. С ноября 2022 года уже успешно завершились три волны инициативы.

В частности, благодаря ОКО ЗА ОКО защитникам Украины передали 25 разведывательных комплексов SHARK общей стоимостью 325 млн гривен, 600 единиц стрелкового оружия (гранатометы, минометы, пулеметы) на 400 млн гривен и 10 специальных комплексов "Пульстрон" для ДШВ для ДШВ для ДШВ.

В настоящее время продолжается четвертая волна - "ОКО ЗА ОКО. Дронопад", в рамках которой снабжают военных специальными FPV-дронами-перехватчиками и сопутствующей техникой. В поддержку инициативы уже направлено более 500 млн грн.

Кроме того, OKKO принимает участие и в других проектах поддержки ВСУ и восстановления страны. С начала полномасштабного вторжения компания направила на эти нужды более 4,6 млрд гривен.

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