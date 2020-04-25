Окупований Луганськ закрили на в'їзд і обмежать пересування по місту

Окупаційна адміністрація Луганську закрила в'їзд і виїзд та планує ввести обмеження на пересування людей по місту. Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За словами джерела, в саме місто вже ні в'їхати, ні виїхати не можна.

"Між містами обмежили пересування. А тепер в місті припинить роботу громадський транспорт. А людям заборонять виходити на вулицю. Якщо вийшов далі 500 метрів від будинку, потрібно буде пред'явити довідку чи буде штраф", - повідомило джерело.

Так, всіх працівників продуктових магазинів і аптек зараз зобов'язали заповнити анкети, за яким будуть видаватися дозволи на пересування по місту. "В магазинах у всіх довідки. Таксисти теж кажуть, що вчора здавали документи і фотографії. То чи довідки, то пропуски", - повідомило джерело.

У довідці для пересування по місту вказується адреса проживання, місце і графік роботи.

Нагадаємо, на окупованому Донбасі підтверджена перша смерть пацієнта з коронавірусом: помер 74-річний чоловік. В той же час причиною смерті називають серцево-судинну патологію.

Всього на 22 квітня на окупованих територіях підтверджено 48 випадків, коронавірусу в окремих районах Луганської області та ще 36 - Донецької області.