На окупований Донбас направили чергову гуманітарну допомогу

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на окуповану територію Донбасу вантажівку з майже 8 тоннами гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби (ДПСУ).

За даними прикордонників, у п'ятницю, 13 грудня, через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію Донецької області прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Червоного Хреста.

"Для жителів Донецької та Луганської областей направлено лікарські препарати, товари медичного призначення та медичне обладнання, загальною вагою 7,88 тонн", - розповіли в прикордонній службі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що під час нормандської зустрічі у Парижі сторони домовилися про допуск представників місії Червного Хреста на окуповані території Донецької та Луганської областей. Вже наступного тижня місія МКЧХ спробує потрапити на окупований Донбас.

Також РБК-Україна писало, що 12 грудня на окуповану територію Донбасу прослідував черговий гуманітарний конвой ООН. Управління верховного комісара ООН направило на окуповану територію Донбасу майже 25 тонн меблів, спортивного інвентаря та побутових товарів.

Крім того, наступного року Німеччина надасть 850 млн євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні для допомоги цивільним жителям Донбасу.