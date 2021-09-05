На окупований Донбас відправили понад 50 тонн гуманітарної допомоги
Фото: на Донбас відправили вантажівки з гуманітарною допомогою (facebook.com/mvs.gov.ua)
Впродовж тижня на окуповану Росією територію Донбасу прослідували три вантажівки з гуманітарною допомогою. Вони перетнули контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування операції Об'єднаних сил.
Вантажівки повезли на окуповану територію гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
"Для населення тимчасово окупованої території України доправили будівельні матеріали та медичні засоби. Загальна вага гуманітарної допомоги склала 53,1 тонни", - розповіли у штабі ООС.
Крім того, цього тижня проросійські бойовики не пропустили на окуповану територію 14 громадян. Українські прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.