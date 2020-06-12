Окупований Донбас охопили страйки, кількох активістів викрали

На окупованому Донбасі тривають масові страйки на шахтах. За даними української сторони, кількох активістів вже викрали підконтрольні Росії бойовики.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що з 5 червня в окупованому Антрациті Луганської області тривають страйки на шахті "Комсомольська". Зокрема, десятки гірників відмовлялися підійматися на поверхню до погашення боргів по зарплаті. На сьогодні під землею залишаються понад 100 шахтарів.

"За наявною інформацією, декілька активних прихильників страйкарів були викрадені підконтрольними Росії бойовиками", - йдеться в повідомленні.

Мінреінтеграції звертає увагу міжнародних моніторингових місій на цю ситуацію, яка містить пряму небезпеку для життя і здоров'я людей.

Також повідомляється, що страйк підтримали гірники шахти "Білоріченська" в Лутугинському районі, а також працівники двох цехів Алчевського металургійного комбінату.

Нагадаємо, в травні Мінреінтеграції заявляло про колапс бюджетної та соціальної сфери окупованих районів Донбасу, який призводить до масових страйків.