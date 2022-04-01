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Мешканців окупованих територій примушують воювати, погрожуючи розстрілом, - Денісова

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти через великі втрати продовжують мобілізовувати чоловіків на окупованих територіях Донбасу. Також тим, хто відмовляється воювати, погрожують розстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

За її словами, мобілізація на окупованих частинах Донбасу проводиться насильницькими методами.

"Чоловіків затримують на вулицях, в магазинах та силоміць везуть до військкоматів, а незгодних виконувати накази залякують розстрілами на місці", - пояснила Денісова.

Окрім того, призовників-новобранців без підготовки та екіпірування російські окупанти відправляли під Харків. Також жодних документів так зване "командування" з ними не підписує.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти викрали 11 мерів міст від початку війни.

Також ми писали, що у Харківській області окупанти використовують залпові дистанційні системи для мінування територій.

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