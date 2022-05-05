В окупованій Волновасі загарбники ставлять під загрозу безпеку дітей, - Денісова

В Донецькій області, у тимчасово окупованому місті Волноваха, окупанти відкрили дитячий садок № 8 "Теремок". Для дітей було проведено "святкову" програму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову.
Такі "показові виступи" спрямовані на створення уявності мирного життя, у той час як Волноваха знаходиться у небезпечній зоні та у безпосередній близькості до лінії бойових дій. Територія міста постійно піддається обстрілам.
Утім тимчасова окупаційна влада свідомо нехтує безпекою життя цивільного населення, зокрема дітей дошкільного віку.
Нагадаємо, російських військових за участь у війні проти України нагороджують медалями. Окупантам видають відзнаки для ветеранів Другої світової війни.
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