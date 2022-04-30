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В окупованій Новій Каховці встановили пам'ятник Леніну

Фото: пам'ятник Леніну в Новій Каховці (t.me/zedigital)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти в Новій Каховці (Херсонська область) встановили пам'ятник Володимиру Леніну. Він повернувся на постамент біля будівлі місцевої міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Поки Україна перша в світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна в тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни - буде ленінопад 2.0", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти встановили пам'ятник Леніну в Генічеську, який був демонтований влітку 2015 року в рамках декомунізації.

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ЛенинНовая Каховка