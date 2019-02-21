В окупованій Макіївці бойовики захопили в полон держслужбовця

Відкрито два кримінальні провадження

Госслужащего из Волновахи Донецкой области боевики похитили и взяли в плен в оккупированной Макеевке, а также захватили его автомобиль Honda. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Как сообщается, 19 февраля в Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что ее мужа, который уехал на собственном автомобиле Honda в оккупированную Макеевку, похитили неизвестные.

"36-летний госслужащий из Волновахи, который работает в Волновахском районном отделе государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Донецкой области на должности начальника, поехал в оккупированный г. Макеевка к больным родственникам, где попал в плен, а его автомобиль был захвачен", - говорится в сообщении.

Сейчас следователями полиции открыто сразу два уголовных производства по ч.1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенные организованной группой, или относительно транспортного средства, стоимость которого в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что на Донбассе группа сил специальных операций в понедельник, 18 февраля, после непродолжительного боя захватила в плен боевика.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток, 20 февраля, в результате обстрелов со стороны боевиков в районе операции Объединенных сил один украинский военный получил смертельное ранение.