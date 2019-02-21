В окупованій Макіївці бойовики захопили в полон держслужбовця

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Відкрито два кримінальні провадження

Держслужбовця з Волновахи Донецької області бойовики викрали і взяли в полон в окупованій Макіївці, а також захопили його автомобіль Honda. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

Як повідомляється, 19 лютого у Великоновоселківське відділення поліції надійшло повідомлення від 30-річної жінки про те, що її чоловіка, який виїхав на власному автомобілі Honda в окуповану Макіївку, викрали невідомі.

"36-річний держслужбовець з Волновахи, який працює у Волноваському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області на посаді начальника, поїхав в окупований м. Макіївка до хворих родичів, де потрапив у полон, а його автомобіль був захоплений", - йдеться у повідомленні.

Зараз слідчими поліції відкрито одразу два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою, або щодо транспортного засобу, вартість якого у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що на Донбасі група сил спеціальних операцій у понеділок, 18 лютого, після нетривалого бою захопила в полон бойовика.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 20 лютого, в результаті обстрілу з боку бойовиків в районі операції Об'єднаних сил один український військовий отримав смертельне поранення.