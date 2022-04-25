RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованій Кремінній вибухнув газ у міськраді та будівлі поліції. Є загиблі, - МВС

Фото: в окупованій Кременній вибухнув газ у міськраді та будівлі поліції (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

25 квітня в окупованій російськими військами Кремінній Луганської області внаслідок порушення правил пожежної безпеки у міськвиконкомі стався вибух побутового газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра МВС Антона Геращенка.

Як повідомив Геращенко, внаслідок вибуху газу в будівлі міської ради у місті Кремінна не вижив ніхто.

Одночасно з вибухом газу в будівлі міськради, стався другий вибух побутового газу в районному відділі поліції, де на нараду в цей момент зібралася група колаборантів, які ослужилися окупантам.

"Місто Кремінна відоме також тим, що ще на початку березня, там було знайдено труп померлого не своєю смертю колаборанта, голови ВТГ - Володимира Струка. Його сумна доля нічому не навчила інших. А треба було робити висновки", - написав Антон Геращенко.

Нагадаємо, російська армія зайшла в селище Новотошківське Луганської області. Перед цим окупанти активно знищували населений пункт авіацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні