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В окупованій Горлівці майже не залишилося чоловіків через "мобілізацію", - розвідка

Фото: у Горлівці майже всіх чоловіків відправили на фронт (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти масово забирають жителів Донбасу на війну проти України. У Горлівці через "мобілізацію" майже не залишилося чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, окупантам наказали "мобілізувати" у Горлівці 6 тисяч місцевих жителів. У місті проводять розшуки чоловіків, а в громадських місцях, магазинах, ТЦ, АЗС та на Центральному ринку тривають облави.

Проте загарбники не можуть виконати "план", оскільки багатьох вже забрали на фронт, а деякі втекли з міста.

"Ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу - на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку", - йдеться у повідомленні.

Раніше чоловіків з Горлівки "мобілізували" до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ. З 11 вересня вони не виходять на зв'язок. Відомо, що перед цим вони перебували у Херсонської області, але відмовилися брати участь у бойових діях. Російські командири погрожували, що відправлять їх не передову без зброї.

Нагадаємо, що російські окупанти масово "мобілізують" жителів Луганської та Донецької областей, а потім відправляють на війну проти України.

До прикладу, у Луганській області росіяни забирають на фронт чоловіків старше 60 років, а в окупованому Довжанську вугілля на шахтах добувають жінки, бо чоловіків у місті не залишилося.

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ДонбасГорлівкаДонецька область