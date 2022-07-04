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В окупованому Сніжному знищено склад боєприпасів бойовиків "ДНР" (відео)

Фото: у Сніжному знищено склад боєприпасів бойовиків (t.me/itsdonetsk)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 4 липня в окупованому Сніжному Донецької області загорівся склад боєприпасів бойовиків так званої "ДНР". Попередньо, пожежа сталася в результаті "прильоту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Місцеві жителі в соцмережах повідомили, що "приліт" був в районі місцевого підприємства "Хіммаш".

Пожежу жителі могли спостерігати з багатьох районів міста. Також в районі заводу звучали вибухи, схожі на розрив боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська авіація знищила два пункти управління російських військ. Удари були нанесені і по польових складах противнка.

Також 2 липня українська авіація завдала нищівного удару по ворожому опорному пункту в районі Благодатного в Миколаївській області.

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