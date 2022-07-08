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В окупованому Шахтарську після вибухів загорівся склад боєприпасів (відео)

Фото: в окупованому Шахтарську горить склад боєприпасів (t.me/itsdonetsk)
Автор: Руслан Гаращенко

В окупованому Шахтарську Донецької області після вибуху загорівся ворожий склад. Жителі міста зараз спостерігають там пожежу і чують детонацію боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника глави МВС Антона Геращенка.

"В окупованому Шахтарську сьогодні вночі знову "недбале ставлення до нікотину" біля складу боєприпасів рашистів", - написав він.

У той же час в місцевих Telegram-каналах з посиланням на окупаційну "адміністрацію" повідомляють про евакуацію жителів з частини міста. Там заявляють, що громадянам необхідно переміститися в "стару частину Шахтарська".

Нагадаємо, за останній тиждень почастішали повідомлення про вибухи на складах з російськими боєприпасами. Вони вибухали на східних і південних окупованих територіях України.

Водночас у Генштабі ЗСУ прокоментували цю інформацію. Там порадили росіянам не нехтувати правилами безпеки і вибирати кращі місця для куріння.

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Донецька областьДонбасВибух боєприпасівВійна в Україні