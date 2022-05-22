В окупованому Мелітополі встановлюють ціни в рублях та гривнях

У тимчасово окупованому встановили курс рубля до гривні в еквіваленті два до одного. До того ж з понеділка, 23 травня, бізнесменів зобов’язали встановлювати ціни в рублях і гривнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітополь.City .

Медійники припускають, що це роблять задля того, аби поповнити "Банк Південної Осетії", який нещодавно відкрили в місті. У ньому підприємців змушують відкривати рахунки, щоб мати змогу продовжувати діяльність.

Як повідомлялось, в окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали видавати пенсіонерам по 10 тис. рублів в обмін на персональні дані. Це відбувалося в Центрі надання адміністративних послуг.

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