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В окупованому Луганську зафіксовано новий спалах COVID-19

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 15:48
В окупованому Луганську зафіксовано новий спалах COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спалах коронавірусу зафіксовано в лікарні №4

Новий спалах коронавірусу в окупованому Луганську виявили в одній з місцевих лікарень. Про це повідомляють "Донбас. Реалії" з посиланням на місцевих медиків.

Повідомляється, що кілька медиків і співробітників лікарні №4 отримали позитивний тест на COVID-19. Відомо, що захворіли, як мінімум, головний лікар, головний бухгалтер, водій і секретар головного лікаря. Також повідомляється, що ця лікарня є профільною по прийому пацієнтів з COVID-19.

На сьогодні представники самопроголошеної "Луганської народної республіки" про заражених медиків не повідомляють, але напередодні оголосили про закриття поліклінічного відділення через зростання кількості хворих.

Нагадаємо, раніше в Луганську виявили спалах коронавірусу на підстанції швидкої допомоги. Повідомлялося, що діагноз підтвердився у 12 співробітників. При цьому першим заразився лікар, який виїжджав на виклик до пацієнта, у якого чотири дні трималася температура.

Відзначимо, раніше в Кабінеті міністрів оцінили число жителів окупованого Донбасу. Як заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, в окупованих районах проживає близько 1,6 млн осіб.

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