В окупованому Криму "суд" продовжив арешт фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Засідання проходило в закритому режимі

В оккупированном Крыму "Ленинский районный суд" Севастополя продлил арест фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Сейтосманову до 7 мая 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщается, что само заседание проходило в закрытом режиме.

Энвер Сейтосманов обвиняется в совершении преступления по ч. 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (Участие в деятельности террористической организации). Он был задержан вместе с братом 10 мая 2018 года в Тыловом Балаклавского районе Севастополя после проведения обысков российскими силовиками.

Ранее сообщалось, что фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" обвинили в "попытке захвата власти". Адвокат Сергей Легостов рассказал, что на следственных мероприятиях их ознакомили с постановлением о возбуждении еще одного дела по статье 278 уголовного кодекса России (насильственный захват власти или насильственное удержание власти).

Напомним, "суд" в аннексированном Крыму продлил арест еще 2 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Как сообщается, суд не удовлетворил ходатайство адвокатов и оставил обвиняемым меру пресечения прежней, продлив срок до 9 апреля 2019 года.