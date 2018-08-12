В окупованому Росією Криму пограбували та побили екс-прем’єра Франчука

З сейфів було викрадено майже мільйон рублів, 137 тис доларів та чимало золота

В ніч з 9 на 10 серпня в анексованому Росією Криму був пограбований та побитий колишній прем’єр-міністр Криму та екс-нардеп України Анатолій Франчук. Про це повідомляє місцеве видання "КІА".

За даними видання, близько другої години ночі до будинку екс-прем’єра увірвалися невідомі особи, зв’язали та побили його, а також відкрили сейфи, викравши чималу суму грошей.

"Я ліг спати близько першої ночі, заснув. Приблизно близько двох годин ночі увірвалися кілька людей. Скільки саме їх було, я в темряві не бачив", - розповів Франчук виданню.

Крім того, він зазначив, що йому зв’язали руки і ноги та били по голові. Потім, за допомогою ганчірки з невідомою речовиною, злочинці його приспали.

Зазначається, що побитого і зв’язаного Франчука зранку знайшов його водій, який прийшов на допомогу.

За даними видання, з сейфів екс-прем’єра було викрадено приблизно мільйон рублів, 137 тис доларів та чимало золота.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Росією Криму місцевих жителів активно закликають вступати до лав збройних сил Російської Федерації. Зафіксовані випадки штрафів і відкриття кримінальних справ за відмову від служби у лавах армії РФ.

Крім того, протягом першого півріччя цього року в анексованому Криму було проведено 66 обшуків у місцевих жителів. Обшуки пов'язані з поширенням екстремістських матеріалів.