В оккупированном Крыму ограбили и избили экс-премьера Франчука

Из сейфов было похищено почти миллион рублей, 137 тыс. долларов и немало золота

В ночь с 9 на 10 августа в анексованому Россией Крыма был ограблен и избит бывший премьер-министр Крыма и экс-нардеп Украины Анатолий Франчук. Об этом сообщает местное издание "КИА".

По данным издания, около двух часов ночи в доме экс-премьера ворвались неизвестные лица, связали и избили его, а также открыли сейфы, похитив немалую сумму денег.

"Я лег спать около часу ночи, уснул. Примерно около двух часов ночи ворвались несколько человек. Сколько именно их было, я в темноте не видел", - рассказал изданию Франчук.

Кроме того, он отметил, что ему связали руки и ноги и били по голове. Затем, при помощи тряпки с неизвестным веществом, преступники его усыпили.

Отмечается, что избитого и связанного Франчука утром нашел его водитель, который пришел на помощь.

По данным издания, из сейфов экс-премьера было похищено примерно миллион рублей, 137 тыс. долларов и немало золота.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму местных жителей активно призывают вступать в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Зафиксированы случаи штрафов и открытие уголовных дел за отказ от службы в рядах армии РФ.

Кроме того, в течение первого полугодия этого года в анексованому Крыму было проведено 66 обысков у местных жителей. Обыски связанные с распространением экстремистских материалов.