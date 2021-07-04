В окупованому Криму нова повінь: "влада" евакуює жителів Бахчисарайського району

В окупованому Криму 4 червня внаслідок сильних злив сталася нова повінь. Підтоплені десятки житлових будинків у ряді районів півострова, включаючи Бахчисарайський і Красногвардійський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "міністерство надзвичайних ситуацій РФ" у Криму.
Відзначається, що в населеному пункті Куйбишеве Бахчисарайський район пройшла хвиля води, що викликала підтоплення понад 50 житлових будинків. Місцевих жителів евакуюють.
У селі Соколине стався схід селевого потоку. За попередньою інформацією постраждав один приватний будинок.
Очевидці в соцмережах повідомляють, що в Бельбекській долині з берегів вийшла річка Бельбек і затопило село Голубинко. Також підтоплення загрожує самому Бахчисараю. Ряд доріг в районі перекриті.
Підтоплення відзначаються і в Ялті. Один з користувачів опублікував відео затопленого підземного переходу в місті.
Потоки води добралися і до Судака. "В бруду буде все!" - обурюється один з користувачів.
Раніше в окупованому Криму оголосили штормове попередження і небезпечному гідрометеорологічному явищу на річках півострова. За повідомленнями місцевих "влади", в нижній течії річки Бельбек очікується підвищення рівня води на 2-3 метри з її виходом на заплаву в низьких місцях.
Нагадаємо, в червні на Крим обрушилися зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта виявилися в зоні повеней. В результаті стихії постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були виселені.