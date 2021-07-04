В окупованому Криму нова повінь: "влада" евакуює жителів Бахчисарайського району

Відзначається, що в населеному пункті Куйбишеве Бахчисарайський район пройшла хвиля води, що викликала підтоплення понад 50 житлових будинків. Місцевих жителів евакуюють.

У селі Соколине стався схід селевого потоку. За попередньою інформацією постраждав один приватний будинок.

Очевидці в соцмережах повідомляють, що в Бельбекській долині з берегів вийшла річка Бельбек і затопило село Голубинко. Також підтоплення загрожує самому Бахчисараю. Ряд доріг в районі перекриті.

Підтоплення відзначаються і в Ялті. Один з користувачів опублікував відео затопленого підземного переходу в місті.

Потоки води добралися і до Судака. "В бруду буде все!" - обурюється один з користувачів.

Раніше в окупованому Криму оголосили штормове попередження і небезпечному гідрометеорологічному явищу на річках півострова. За повідомленнями місцевих "влади", в нижній течії річки Бельбек очікується підвищення рівня води на 2-3 метри з її виходом на заплаву в низьких місцях.

