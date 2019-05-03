В окупованому Криму позбавлені волі 86 політв'язнів, - правозахисники

Ілюстративне фото (facebook.com/crimeansolidarity)

Дані приводяться станом на 2 травня 2019 року

У рамках політичного і релігійного переслідування в окупованому Криму станом на 2 травня 2019 року позбавлені волі 86 осіб, більш як 60 з яких - кримські татари. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook "Кримської правозахисної групи".

Так, експерти організації опублікували повний список заарештованих, класифікуючи їх по 13-ти кримінальних справах.

"86 осіб позбавлені волі в рамках політичного або релігійного переслідування в Криму", - зазначають правозахисники.

Зокрема, у справі "кримських мусульман" (вона ж "справа Хізб ут-Тахрір") проходять сім груп, у тому числі, ялтинська (6 осіб), перша бахчисарайська (4 людини), перша сімферопольська (5 осіб), друга бахчисарайська (9 осіб ), друга сімферопольська (24 людини), красногвардійська (3 людини) і севастопольська (4 людини).

У "справі українських диверсантів" переслідуються 13 осіб, у справі "групи Сенцова" - 3 людини. Ще одна людина проходить у мусульманській "справі Джамаат Таблігі".

Крім того, поодинокі кримінальні кейси представляють 9 осіб.

Також вказано, що переслідують за причетність до "Батальйону ім. Н.Челебіджіхана" - 3 людей та ще 2 людини зазнають утисків - за "переслідування учасників "Майдану".

Нагадаємо, у середині березня Європейський союз у п'яту річницю анексії Криму закликав Росію звільнити всіх політв'язнів, які були затримані на території півострова.

Як писало РБК-Україна, кількість українських політв'язнів у РФ наближається до 100. Більше половини з них - кримські татари. Так, в окупованому Криму відбуваються репресії і зачистки за расовою і національною ознакою.