В окупованому Херсоні знову лунають вибухи

У понеділок, 12 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні знову прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

На цей час ніякої офіційної інформації від влади з приводу вибухів не надходило. Про жертви та постраждалих також не відомо.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в окупованому Херсоні пролунали вибухи. Через певний час окупаційна влада заявила, українські військові нібито завдали удару по Антонівському мосту.

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