На окупованому Донбасі стався вибух на шахті, є загиблі

На окупованій частині Донецької області стався вибух на шахті, в результаті інциденту загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що вибух стався на приватній шахті в районі окупованого Шахтарська. На даний момент дістали тіло одного з двох загиблих гірників, тривають пошуки другого. Аварія сталася близько 11:00 по Києву. За попередньою версією, стався вибух метану.

Уточнюється, що інцидент трапився на шахті колишнього шахтоуправління імені XVII Партз'їзду на північний захід від Шахтарська.

Нагадаємо, у вересні 2019 року на території шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку прогримів вибух. Вибух стався на поверхні, повідомлялося про одного загиблого.

Ще до окупації ця шахта вважалася небезпечною, бо розробка пластів на ній ускладнена небезпечними геологічними умовами. Останньою значною аварією тут був викид метану, в результаті якого загинули сім осіб у квітні 2014 року, коли Донецьк ще був під контролем української влади.