На окупованому Донбасі тиждень немає мобільного зв'язку: що відбувається

Бойовики на окупованій території Луганської області блокують мобільний зв'язок і соціальні мережі через страйк шахтарів. Проблема, швидше за все, виникла через відсутність електропостачання.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає РБК-Україна.

Страйки шахтарів

Так, на тимчасово окупованій території Луганської області 5 червня було оголошено про початок страйку шахтарів у місті Антрацит. Понад 120 гірників відмовилися підійматися на поверхню до тих пір, поки їм не погасять борги по зарплаті за останні три місяці.

За даними Мінреінтеграції, бойовики під прикриттям "карантинних заходів" намагалися ізолювати страйкарів і заблокували під'їзд до району і міста Ровеньки.

"Було зафіксовано спроби заблокувати в зазначеному районі роботу соціальних мереж та мобільного зв'язку. З усім тим інформація про страйк розповсюдилась. Страйк підтримали гірники шахти "Білоріченська". Страйк шахтарів на шахті "Комсомольська" триває, понад 100 осіб тиждень залишаються під землею", - повідомили в міністерстві.

Місцеві ЗМІ ігнорують ситуацію

У відомстві додали, що в підконтрольні бойовикам медіа ігнорують та замовчують масштаб страйки шахтарів.

"Для дискредитації це подається як інспірований протест. Натомість, за наявною інформацією, кількох активних прихильників страйкуючих викрали підконтрольні Росії бойовики", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі оператора "Водафон-Україна" на запит РБК-Україна підтвердили, що частково на території окупованого Донбасу вже тиждень відсутній мобільний зв'язок українського мобільного оператора.

Зв'язку немає через відсутність електроживлення

"Базові станції на непідконтрольній території Луганської області неактивні через відсутність електроживлення. Ми не маємо фізичного доступу до обладнання, і у нас не має можливості дізнатися про причини відсутності живлення та відновити роботу мережі", - розповіли в прес-службі.

За словами прес-секретаря "Водафон-Україна" Вікторії Павловської, зв'язок зник на окупованій частині Луганської області в ніч з 7 на 8 червня. До цього часу український мобільний оператор міг надавати послуги на території окупованого Донбасу протягом усіх років російської окупації.

Разом з тим бойовики так званої "ЛНР" заявили, що причиною відсутності зв'язку є аварія на телекомунікаційному обладнанні". У прес-службі українського оператора цю інформацію спростували.

"Нас запитували, перерваний кабель - оптоволокно. Ні, причина не в кабелі. Це не аварія телекомунікаційного обладнання. Це відсутність електроживлення", - додала Павловська.

Бойовики змушують користуватися оператором зв'язку "Лугаком"

Також в оператора пояснили, що подібна ситуація поки спостерігається тільки на окупованих районах Луганської області. Водночас місцеві жителі розповіли РБК-Україна, що бойовики змушують населення користуватися мобільним оператором "Лугаком".

Нагадаємо, 29 травня стався збій в роботі мобільного зв'язку Vodafone на території України, пізніше проблему усунули.

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