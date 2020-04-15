На окупованому Донбасі назвали точну дату обміну полоненими

Обмін полоненими на Донбасі має пройти 16 квітня. Про це заявила так званий "омбудсмен" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дарина Морозова, передають російські ЗМІ.

За її словами, новий етап обміну заплановано на завтра.

"Обмін полоненими має відбутися 16 квітня", - зазначила Морозова.

Нагадаємо, сьогодні Офіс президента України Володимира Зеленського виступив із заявою, що дата обміну полоненими постійно уточнюється.

"На превеликий жаль, взаємне звільнення складне і вимагає додаткових погоджень. До того ж на цей раз процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантину і тому вимагає обов'язкової попередньої організації обсервації для наших громадян, яких ми забираємо", - відзначили у Зеленського.

У той же час омбудсмен України Людмила Денісова заявила, що всі звільнені українці через пандемію коронавірусу повинні будуть пройти двотижневу обсервацію.

"Він (обмін полоненими, - ред.) відбудеться цього тижня. Здійснюється останнє узгодження дати, списки і логістики передачі громадян. Наші громадяни, яких ми повертаємо, пройдуть обов'язкову обсервацію", - зазначила вона.