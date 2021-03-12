На окупованому Донбасі почали штрафувати водіїв без місцевої "страховки"

В окремих районах Донецької області почали штрафувати водіїв, у яких немає місцевої "страховки" на автомобіль. Сума штрафу - 500 російських рублів (майже 190 гривень).

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, з 12 березня так звані "співробітники ДАІ" уповноважені виписувати штрафи, якщо у водія немає місцевого поліса ОСАЦВ. Також повідомляється, що відповідний "закон" був підписаний два дні тому.

Зазначимо, на сьогодні на окупованій частині Донецької області автовласників "страхує" компанія "Хатхор".