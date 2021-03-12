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На окупованому Донбасі почали штрафувати водіїв без місцевої "страховки"

Новость на русском → Донецьк, П'ятниця 12 березня 2021 16:07
На окупованому Донбасі почали штрафувати водіїв без місцевої "страховки" Фото: "даішники" на окупованому Донбасі (dan-news.info)
Автор: РБК-Україна

В окремих районах Донецької області почали штрафувати водіїв, у яких немає місцевої "страховки" на автомобіль. Сума штрафу - 500 російських рублів (майже 190 гривень).

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, з 12 березня так звані "співробітники ДАІ" уповноважені виписувати штрафи, якщо у водія немає місцевого поліса ОСАЦВ. Також повідомляється, що відповідний "закон" був підписаний два дні тому.

Зазначимо, на сьогодні на окупованій частині Донецької області автовласників "страхує" компанія "Хатхор".

Нагадаємо, минулого року так звана "Донецька народна республіка" почала конфіскацію автомобілів з українськими номерами. До цього водіїв зобов'язували "перереєструвати" авто, які знаходяться на окупованій території.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна повинна поставити крапку в питанні контрабанди сигарет з окупованого Донбасу. За його словами, на підконтрольну територію потрапляє контрафактна продукція трьох тютюнових фабрик.

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