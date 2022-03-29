З окупованого Криму на Миколаїв вилетіла російська авіація

Ворожа авіація російських військ вилетіла на Миколаїв зі сторони окупованого Криму. Місцевих жителів закликають перейти в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
"Повітряна загроза. З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах. Всі в укриття", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти зранку обстріляли Миколаїв. Ворожі снаряди влучили в дев’ятиповерхову будівлю облдержадміністрації.
Станом на 9:25 з-під завалів вдалося дістати 9 постраждалих осіб. Їх передали медикам. До рятувальної операції залучили 56 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС.
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