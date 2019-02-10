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З окупованого Донбасу за 4 роки перевели на підконтрольну Україні територію 265 ув’язнених

Новини » Політика    10.02.2019 - 16:28
З окупованого Донбасу за 4 роки перевели на підконтрольну Україні територію 265 ув’язнених
Ілюстративне фото (facebook.com/еxpertru)

Загальна кількість ув’язнених на окупованих територіях невідома

В період з 2014 року з окупованих територій Донбасу на підконтрольну українській владі територію за власним бажанням було переведено 265 осіб. Про це йдеться у відповіді Державної кримінально-виконавчої служби  на запит РБК-Україна.

Як повідомляється, в період з 2014 року на підконтрольну українській владі територію з території Донецької області передано 223 особи, з території Луганської - 42.

Також зазначається, що за межами впливу  української влади залишилось 29 установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС.

"Установи, які розташовані на тимчасово неконтрольованій території України, поступово припинили будь-який зв'язок з центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань", - йдеться в документі

Разом з тим, у ДКВС не змогли надати актуальної інформації щодо кількості засуджених , які відбувають покарання на окупованих територіях. 

З окупованого Донбасу за 4 роки перевели на підконтрольну Україні територію 265 ув’язнених

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на умови утримання в тюрмах на окупованому Донбасі скаржаться близько 900 ув'язнених громадян України. 

Окрім того повідомлялося, що у тюрмах Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих РФ територіях України незаконно перебувають 70 українців та кримських татар. 

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