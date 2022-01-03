Окупована частина Луганської області залишилася без води: в чому причина

Україна призупинила подачу води на частину тимчасово окупованої території Луганської області. Причиною тому є прорив водопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.

"У зв’язку з аварією на Попаснянському водоканалі тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили у відомстві, це сталося через порив на магістральному водогоні Ду 1200 мм ЗФС3 - ЗФС-4 в районі населеного пункту Золоте.

Вказано, що СЦКК повідомив про домовленість щодо дотримання режиму тиші під час проведення ремонтних робіт.

У прес-службі зазначають, що роботи з відновлення водопостачання вже розпочато.

За оцінками фахівців, дата завершення робіт - 5 січня.