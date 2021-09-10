ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Окупаційні війська на Донбасі проводять "тренувальні" вибори до Держдуми, - ГУР

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 10 вересня 2021 17:20
Окупаційні війська на Донбасі проводять "тренувальні" вибори до Держдуми, - ГУР Фото: бойовики на Донбасі проводять "тренувальні" вибори до Держдуми (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Командування російських окупаційних військ на Донбасі готує бойовиків до участі у виборах до Держдуми Росії, які відбудуться 19 вересня. Окупанти проводять так звані "навчально-тренувальні" вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Як пояснюють розвідники, окупанти проводять "навчально-тренувальні" вибори, бо бояться "небажаних ексцесів", а також враховуючи те, що бойовики можуть не захотіти самостійно голосувати.

"Суть цього "ноу-хау" полягає у примушенні місцевих вояків зареєструватися на вибори, заповнивши відповідні електронні заявки, та тренуванні з прибуття до виборчих дільниць для "вільного волевиявлення", - пояснили в ГУР.

Окупанти, за даними розвідки, вже провели комплекс службових нарад та налагодили жорсткий контроль за підготовкою до "волевиявлення" бойовиків.

Нагадаємо, Росія хоче залучити до виборів в Держдуму мешканців окупованого Донбасу. Людей з російськими паспортами відвезуть в Ростовську область, щоб вони проголосували.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Бойовики на Донбасі Російська Федерація
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі