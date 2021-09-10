Окупаційні війська на Донбасі проводять "тренувальні" вибори до Держдуми, - ГУР

Командування російських окупаційних військ на Донбасі готує бойовиків до участі у виборах до Держдуми Росії, які відбудуться 19 вересня. Окупанти проводять так звані "навчально-тренувальні" вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України .

Як пояснюють розвідники, окупанти проводять "навчально-тренувальні" вибори, бо бояться "небажаних ексцесів", а також враховуючи те, що бойовики можуть не захотіти самостійно голосувати.

"Суть цього "ноу-хау" полягає у примушенні місцевих вояків зареєструватися на вибори, заповнивши відповідні електронні заявки, та тренуванні з прибуття до виборчих дільниць для "вільного волевиявлення", - пояснили в ГУР.

Окупанти, за даними розвідки, вже провели комплекс службових нарад та налагодили жорсткий контроль за підготовкою до "волевиявлення" бойовиків.