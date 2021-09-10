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Жителів ОРДЛО з паспортами РФ повезуть в Ростовську область голосувати на виборах до Держдуми

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Донбас, П'ятниця 10 вересня 2021 16:45
Жителів ОРДЛО з паспортами РФ повезуть в Ростовську область голосувати на виборах до Держдуми Фото: жителі Донбасу з паспортами РФ проголосують на виборах до Держдуми в Ростовській області (wikimedia by MediaPhoto Org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жителів ОРДЛО з російськими паспортами повезуть в Ростовську область голосувати на виборах до Держдуми РФ. Бойовики будуть вивозити їх туди спеціальними рейсами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Східну правозахисну групу".

Правозахисники зазначають, що на період голосування до Держдуми РФ - 17, 18, 19 вересня - через кордон пропускатимуть тільки тих, хто їде взяти участь у виборах. Пускати людей без російського паспорта або тих, хто їде з інших питань, - не будуть.

"Жителів ОРДЛО, які мають паспорт РФ, повезуть в Ростовську область для голосування", - підкреслили в організації.

Відзначається, що бойовики "ЛНР" і "ДНР" вже дали команду місцевим перевізникам, що б вони скасували рейси на 17, 18, 19 вересня.

Крім того, на цей період бойовики обмежать роботу КПВВ на лінії розмежування для жителів ОРДЛО з українськими паспортами, а також тим, хто не має російського громадянства.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про примус жителів ОРДЛО до участі у виборах Держдуми РФ. Вона зазначила, що людям погрожують штрафами і звільненнями.

Докладно навіщо Росія видає жителям ОРДЛО російські паспорти - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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