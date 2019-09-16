Окупаційна влада пропонує перейменувати Крим

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Окупований півострів можуть перейменувати на "Республіку Крим - Тавриду"

Окупаційна влада окупованого Криму пропонує перейменувати "Республіку Крим" на "Республіку Крим - Тавриду". Про це заявив "постійний представник" при президенті Росії Георгій Мурадов, передають російські ЗМІ.

За його словами, перейменування на "Республіку Крим - Тавриду" є ініціативою кримських греків.

"В Росії в цілому ряді суб'єктів федерації після того, як утворилася нова держава Російська Федерація, це застосовується. Нагадаю: Якутія (Саха), Північна Осетія (Аланія) і цілий ряд інших суб'єктів Федерації, які застосовують поряд з усталеною назвою ще й історичну частину", - заявив Мурадов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада окупованого Криму проводить серед дітей заходи, які спрямовані на пропаганду війни і вступу до армії Російської Федерації. Підготовка дітей до основ військової служби проходить в школах і навчальних закладах.

Відзначимо, минулого тижня Верховна рада України визнала нелегітимними "вибори" в Криму. До цього на півострові пройшли "вибори" в законодавчі збори Севастополя, а також в "республіканський парламент" і 265 представницьких органів окупаційної влади. Українська прокуратура просила жителів Криму не брати участь у "виборах" на півострові.