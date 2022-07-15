Окупаційна влада покинула будівлю Херсонської ОДА, - Хлань

На думку Хланя, це свідчить про те, що плани окупантів на проведення "референдуму" в Херсонській області провалилися.

"Два уряди (уряд колаборантів і уряд окупантів) евакуювалися з будівлі ОДА, хоча останнім часом вони там розташовувалися, займали всі кабінети і вели бурхливу діяльність. Але останні два дні їх вже немає, вони десь розташувалися в інших місцях",- розповів він.

Хлань уточнив, що російські співробітники ФСБ розселилися у звичайній лікарні, щоб прикриватися хворими людьми.

Раніше Хлань повідомив, що головний гауляйтер Херсона Володимир Сальдо потрапив до лікарні. Це може бути пов'язано з онкологічними проблемами.

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