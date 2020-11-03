Окупаційна влада Криму зажадали демонтувати храм ПЦУ в Євпаторії

Фото: храм ПЦУ в Євпаторії (facebook.com Ярослав Гонтар)

Окупаційна влада Криму вимагають демонтувати храм Православної церкви України в Євпаторії "Неопалима купина". Також митрополита Сімферопольського Климента Кримського зобов'язали сплатити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це повідомили в представництві президента України в Криму.

У президента вважають, що таке рішення пов'язане з бажанням Російської Федерації витіснити українську церкву з окупованого Криму.

"Росія хоче, щоб в Криму не було Української церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих засобів і дій для захисту Української церкви", - повідомили в представництві президента.

Інформацію про системні порушення права на релігійну свободу передали для включення в щорічну Резолюцію Генеральної асамблеї ООН по Криму.

"Представництво знаходиться в постійному контакті з кримськими правоохоронцями, які фіксують злочини, які здійснює Російська Федерація і її окупаційні адміністрації по релігійним свободам в рамках кримінальних проваджень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупаційний "суд" зобов'язав ПЦУ знести храм в Євпаторії ще в листопаді 2019 року.

Як писало РБК-Україна, адвокати оскаржили таке рішення окупаційної влади.