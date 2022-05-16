Окупаційна влада готує в Енергодарі "референдум" щодо приєднання до Росії

"Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму", - йдеться в повідомленні ОВА.

За допомогою "референдуму" росіяни хочуть створити інформаційну картинку, що нібито жителі міста виступили за приєднання до Росії. Після "волевиявлення" окупанти планують включити Запорізьку АЕС до складу холдингу "Росатом" і таким способом знищити енергетичну систему України.

Крім того, сьогодні в Енергодарі російські військові обходили квартири місцевих жителів і затримували чоловіків. Їх зв'язували і відвезли в невідомому напрямку. На цей момент відомо про шість викрадених українців.

Також повідомляється, що російські військові риють окопи навколо міста і зводять фортифікаційні укріплення.