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Через окупацію Енергодара зупинилася найбільша українська ТЕС

Фото: Запорізька ТЕС (wikimedia.org Ralf1969)
Автор: Олександр Мороз

Через окупацію Енергодара зупинилася Запорізька теплова електростанція (ТЕС), яка є найпотужнішою в Україні. Окупація і бойові дії призвели до того, що на станцію не можуть завезти вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

"На жаль, це вимушений крок - на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов'язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйнованих об'єктів інфраструктури, мостів і ділянок залізниці", - зазначив він.

За його словами, світло, тепло і гаряче водопостачання в Енергодарі будуть переведені на ЗАЕС. Але можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.

"Персонал теплової станції тимчасово переведено на вимушений простій. Такий результат роботи "визволителів" в Енергодарі. Один з багатьох прикладів знищення і руйнування всього, до чого вони можуть дотягнутися", - додав Орлов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС виїжджати з Енергодара.

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