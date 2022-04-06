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Окупанти залізницею перекидають у Харківську область озброєння та техніку, - Генштаб

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 42-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, щоб пришвидшити перекидання військових вантажів ворог використовує залізничне сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що вже зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (Російська Федерація) на залізничну станцію Куп’янськ у Харківській області.

Також на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час, російські окупанти здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Раніше мер Харкова повідомляв, що місто добре озброєне і готове до оборони, потреби в евакуації немає.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 42-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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