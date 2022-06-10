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Окупанти скаржаться на здоров'я, щоб не воювати, - розвідка

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 15:29
Окупанти скаржаться на здоров'я, щоб не воювати, - розвідка Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські військові скаржаться своїм рідним на безлад в організації окупантської армії. Також розповідають про значні втрати і жаліються на стан здоров'я, щоб відмовитися воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

Окупант розповідає батькам, що відмовився виконувати бойові задачі. На це командир пообіцяв відправити його до прокурора. Втім, росіянин вже тиждень не може дочекатися зустрічі з ним.

Його батько радить розповісти прокурору все, що відбувається в його підрозділі: "Ні жрачки, ні пивши, нічого у вас немає. Ні медицини, нічого".

Далі радить активніше скаржитись на здоров’я: "Кажи - болить у мене, не можу. Кажи - у мене до служби виразка була. Кажи - викривлення хребта було. А то скажуть - як ви пройшли? Кажи - купив (довідку про здоров’я). У нас не оголошувалась повна мобілізація, щоб вас там тримали. Майор каже: сам там був. Роту втратив. Втік звідти. Тепер ходить, посміхається".

Син пояснює батькам, що у них практично відсутня зброя: "Одна бойова машина залишилась. Механіки всі трьохсоті. Чеченці звідти ледь виїхали. Кажуть, їх там розбили".

Батько розповідає про спілкування родичів окупантів з представниками російського командування: "Питали про якісь гроші, чому урізали? Нічого не змогли вони відповісти. Для чого вони збирають там людей? Не можуть нічого сказати".

Нагадаємо, Росія обманом завозить найманців на війну в Україну. Одні з таких влаштовувались на роботу охоронцями, а потрапили поле бою.

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