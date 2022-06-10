Окупанти скаржаться на здоров'я, щоб не воювати, - розвідка

Російські військові скаржаться своїм рідним на безлад в організації окупантської армії. Також розповідають про значні втрати і жаліються на стан здоров'я, щоб відмовитися воювати.

Окупант розповідає батькам, що відмовився виконувати бойові задачі. На це командир пообіцяв відправити його до прокурора. Втім, росіянин вже тиждень не може дочекатися зустрічі з ним.

Його батько радить розповісти прокурору все, що відбувається в його підрозділі: "Ні жрачки, ні пивши, нічого у вас немає. Ні медицини, нічого".

Далі радить активніше скаржитись на здоров’я: "Кажи - болить у мене, не можу. Кажи - у мене до служби виразка була. Кажи - викривлення хребта було. А то скажуть - як ви пройшли? Кажи - купив (довідку про здоров’я). У нас не оголошувалась повна мобілізація, щоб вас там тримали. Майор каже: сам там був. Роту втратив. Втік звідти. Тепер ходить, посміхається".

Син пояснює батькам, що у них практично відсутня зброя: "Одна бойова машина залишилась. Механіки всі трьохсоті. Чеченці звідти ледь виїхали. Кажуть, їх там розбили".

Батько розповідає про спілкування родичів окупантів з представниками російського командування: "Питали про якісь гроші, чому урізали? Нічого не змогли вони відповісти. Для чого вони збирають там людей? Не можуть нічого сказати".