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Окупанти заявили про знищення HIMARS на Донбасі: що про це говорять у ЗСУ

Фото: окупанти заявили про знищення HIMARS на Донбасі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Інформація окупантів про знищення американської артилерійської системи "HIMARS" на Донбасі є фейком. Всі американські системи зараз знищують загарбників на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угруповання Об'єднаних сил.

"Рнічим іншим, як фейком

Зазначається, що реактивні системи "HIMARS" постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.

Об'єднаних сил

Як відомо, минулого місяця США передали Україні чотири системи РСЗВ HIMARS.

Газета The New York Times вже опублікувала матеріал з першими результатами застосування HIMARS на українських фронтах. Видання з посиланням на військовослужбовців ЗСУ зазначає, що американські РСЗВ вже змінюють баланс сил на полі бою.

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