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Окупанти заявили про сильний вибух у центрі Луганська

Автор: Дмитрий Кузнецов

Окупанти повідомили про вибух у центрі окупованого Луганська. Відзначається, що вибухнув автомобіль, є потерпілий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал окупантів "ЛуганскИформЦентр".

Вибух стався біля будівлі окупаційної адміністрації у Луганську. Вибухнув автомобіль. Постраждав водій та представник у так званому "Спільному центрі контролю та координації" бойовиків.

За попередніми даними, загиблих внаслідок вибуху немає. На опублікованих кадрах видно пустельну вулицю, на якій горить машина і чути звуки сигналізації, що спрацювала недалеко. Біля місця події валяються уламки розбитого скла з вікон будинків, що знаходяться неподалік.

Нагадаємо, 18 лютого в Луганську сталися два вибухи - на газопроводі та АЗС. Заграва від вибухів висвітлила все місто.

Зазначимо, раніше ватажок угруповання "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ" про мобілізацію чоловіків.

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