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Мелітопольського аеродрому як військової бази росіян вже не існує, - мер

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Мелітополь, Неділя 03 липня 2022 22:12
Мелітопольського аеродрому як військової бази росіян вже не існує, - мер Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни покинули Мелітопольський аеродром, який вони використовували як військову базу, через точні обстріли ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Можна сказати, що Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів уже не існує. З 3-ої ранку після перших обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідти, о 6-ій ранку, після другого масованого обстрілу, вони почали евакуювати всю техніку, яка вціліла", - сказав він.

Федоров зазначив, що росіяни евакуювалися до 9-10 ранку. Після цього на військовій частині вже не було жодної людини.

Мер Мелітополя зазначив, що впродовж декількох годин після обстрілів на базі відбувалась детонація. Місцеві мешканці не постражали, а серез окупантів, за словами Федорова, є кілька десятків постраждалих.

Окрім цього, мер повідомив, що ввечері був ще один обстріл неподалік Мелітополя в смт. Мирне, в якому окупанти також захопили територію колишньої військової бази. Після цього загарбники теж почали вивозити звідти свою техніку.

Нагадаємо, раніше Федоров заявляв, що українські захисники знищили військову базу окупантів у Мелітополі, завдавши по ній більше 30 ударів.

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