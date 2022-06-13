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Окупанти в Запорізькій області вводять "податки" для бізнесу

Фото: у Запорізькій області окупанти вводять "податки" (freepik )
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованій частині Запорізької області вводять "податки" для бізнесу. Самопроголошена "влада" заявила, що вилучатиме по 5-10% з виручки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

Так званий "губернатор" Євген Балицький заявив, що "влада" розробила спрощену систему оподаткування.

За словами гайляйтера, в складі "податкової інспекції" є три фахівці з Москви.

"Вже створено податковий кодекс. Але на перший місяць, тобто на червень, ми зробили нульову ставку податку. З 1 липня у нас буде 5% податок з виручки і 10% - для тих, хто займається будь-яким підакцизним товаром - алкоголь, сигарети", - заявив колаборант.

Варто нагадати, що Євгену Балицькому оголосили підозру в колабораційній діяльності.

На початку травня окупанти призначили його "мером" Мелітополя, а пізніше "керівником" військово-цивільної адміністрації Запорізької області.

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