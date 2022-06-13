Окупанти в Запорізькій області вводять "податки" для бізнесу

У тимчасово окупованій частині Запорізької області вводять "податки" для бізнесу. Самопроголошена "влада" заявила, що вилучатиме по 5-10% з виручки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс .

Так званий "губернатор" Євген Балицький заявив, що "влада" розробила спрощену систему оподаткування.

За словами гайляйтера, в складі "податкової інспекції" є три фахівці з Москви.

"Вже створено податковий кодекс. Але на перший місяць, тобто на червень, ми зробили нульову ставку податку. З 1 липня у нас буде 5% податок з виручки і 10% - для тих, хто займається будь-яким підакцизним товаром - алкоголь, сигарети", - заявив колаборант.