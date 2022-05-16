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Окупанти замаскували обстріляні ними будівлі Запорізької АЕС

Фото: окупанти замаскували обстріляні ними будівлі Запорізької АЕС (facebook com rostinfocom)
Автор: Артур Родивилов

Російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Результати обстрілу окупантами будівлі навчально-тренувального центру атомної станції сором'язливо прикрили. Уздовж всього периметра АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, Бетонні блоки та інші інженерні загородження", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що співробітникам Запорізької АЕС заборонено приходити на роботу з телефонами.

В "Енергоатомі" також додали, що в Енергодарі стало менше російських військових. Ймовірно, їх "перекинули" на Донбас.

Раніше ми повідомляли, що на захопленій російськими військами Запорізькій атомній електростанції (АЕС) персонал тримають у заручниках і піддають тортурам.

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Запорожская АЭС