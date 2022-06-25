Окупанти закріплюються в Сєвєродонецьку, ЗСУ відбили наступ на Мар'їнку: зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках армія Білорусі на ротаційній основі виконує завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Загроза ракетних та авіаційних ударів залишається.

На Сіверському напрямку загарбники продовжують вдосконалювати оборонні позиції в прикордонних районах РФ. Окупанти обстріляли з артилерії позицій українських військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів з забезпечення своїх підрозділів боєприпасами, намагається поповнити втрати.

На Харківському напрямку окупанти обстрілювали позиції ЗСУ та інфраструктуру населених пунктів.

На Слов’янському напрямку українські військові зупинили спробу наступу окупантів в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Противник з втратами відійшов.

На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку загарбники активних дій не вели. Здійснювали обстріли у районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ. Проводили повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10", аби виявити позиції українських військ та корегувати вогонь.

На Лисичанському напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка.

На Бахмутському напрямку ворог вів обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка.

ЗСУ успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.

З метою сковування дій українських військ окупанти проводили демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки.

Після відведення підрозділів ЗСУ окупанти закріплюються в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

На Південнобузькому напрямку загарбники зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. З метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд вони обстрілювали позиції ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

В Акваторіях Чорного та Азовського морів окупанти утримують два носії високоточної зброї у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України. Сумарний залп складає до 16 крилатих ракет морського базування "Калібр".

Зазначається, що особовий склад військ противника деморалізований, обіцяні "величезні" виплати за участь у бойових діях командуванням російських військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України.