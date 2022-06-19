Окупанти захопили Запорізький залізорудний комбінат. В ОВА заявили про небезпеку

Окупанти минулого тижня захопили Запорізький залізорудний комбінат. Якщо на комбінаті насосні станції припинять відкачувати воду, це може призвести до тяжких наслідків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

Старух зазначив, що комбінат не працює, але це єдине в Україні підприємство, яке видобуває залізну руду з глибини 1 кілометра.

"Якщо не будуть працювати насосні станції та не будуть відкачувати воду, то за тиждень вода з 1 кілометра підніметься на відмітку -30, і це може мати важкі наслідки: зараження поверхневих вод та горизонтів залізною рудою", - сказав він.

Голова ОВА сказав, що уже скликано комісію для вивчення ситуації і прийняття відповідних рішень.